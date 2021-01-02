伊朗革命衛隊撂狠話 誓言反擊敵人一切行動

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（法新社德黑蘭2日電） 伊朗革命衛隊指揮官沙拉米在對美緊張關係不斷加劇之下，今天視察波斯灣戰略要地阿布穆沙島的駐軍，並誓言反擊任何「敵人採取的行動」。

去年元月3日，伊朗革命衛隊精銳的聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）被美國狙殺，沙拉米（Hossein Salami）是在蘇雷曼尼身亡屆滿周年前夕發表上述談話。

革命衛隊新聞網站「賽帕新聞」（Sepahnews）報導，沙拉米說：「我們今天在這裡，是為了評估並確保我們能夠打擊敵人的海上軍力，而敵人有時會自吹自擂…與恫嚇。」

革命衛隊海軍司令湯西里（Alireza Tangsiri）陪同他視察阿布穆沙島（Abu Musa）的駐軍。

他警告：「無論敵人採取何種對付我們的行動，我們都將予以對等、果決及強力回擊。」

阿布穆沙島、大通布島（Greater Tunb）與小通布島（Lesser Tunb）位於波斯灣，鄰近戰略海運要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的出海口。全世界1／5 的石油經由荷莫茲海峽運送。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）

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