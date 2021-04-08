伊朗：恢復2015核協議 維也納會談開啟新篇章

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（法新社德黑蘭7日電） 伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）今天指出，就挽救陷入困難的2015年核協議而在維也納舉行的會談，已開啟了一個「新的篇章」。

法新社報導，伊朗代表團昨天與除美國以外的其餘簽約國代表會面，研議如何讓華府重新加入協議，以及終止美國的嚴苛制裁和伊朗的對抗手段。

美國總統拜登已表示，他已準備扭轉前任總統川普退出核協議並重新施以單邊制裁的決策。

由於德黑蘭停止遵守核協議部分條款以回應美國退出協議，目前回復這項協議仍存在差異。

美國沒有出席昨天的會談，因只要針對伊朗的制裁還在，伊朗就拒絕與美方代表見面。然而歐盟扮演居中角色，對於這次重啟對話，各方都給予正面評價。

羅哈尼今天在內閣會議中指出：「昨天（會談）已開啟一個新的篇章。」

「如（華府）展顯真誠，這就是我們要求的…如需要的話，我想我們會在短期內與（協議各方）協商。」

華府方面，國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，美國仍相信「這是一個具建設性的會談」。

普萊斯說：「到目前為止這次會談講究實效，他們所為都在我們意料之內。」

俄羅斯使者尤里亞諾夫（Mikhail Ulyanov）指出，在此同時，包括撤銷制裁和核議題等兩組專家正致力「確定華府和德黑蘭所採取的具體措施」以恢複核協議。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）

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