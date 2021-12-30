伊朗：核協議談判有相對令人滿意之進展

（法新社德黑蘭30日電） 為恢復2015年達成的「伊朗核子協議」，世界強國與伊朗正在維也納（Vienna）談判，伊朗協商代表巴格瑞今天說，談判已有「相對令人滿意的進展」。

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巴格瑞（Ali Bagheri）在伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）公布的影片中說：「雙方就解除制裁確定做出一些書面修改；第8輪協商的頭幾天有相對令人滿意的進展。」

兩天前，英國、法國、德國協商人員曾形容談判「時間緊迫」，同時警告，「目前已逼近一個臨界點，即伊朗核子計畫已升級到即將完全掏空」核子協議的地步。

相關國家今年稍早開始磋商恢複核子協議，但談判在6月隨着伊朗選出新的極端保守派政府而暫停，到11月底才恢復，最新一輪於27日展開。

伊朗核子協議是「聯合全面行動方案」（Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA）的通稱，這項方案藉由鬆綁對伊朗的制裁，來換取伊朗削減核子活動。

美國前總統川普（Donald Trump）2018年片面退出協議，再度祭出一系列懲罰性制裁措施。1年之後，伊朗也開始逐步棄守承諾，包括加速提煉純度更高的濃縮鈾，但德黑蘭當局依舊否認他們有製造核武的意圖。

© 2021 AFP