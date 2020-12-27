伊朗：購買疫苗得透過美國帳戶 款項恐遭沒收

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（法新社德黑蘭26日電） 伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）今天表示，華盛頓當局要求伊朗必須透過美國銀行業者購買2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，讓人擔心款項可能遭沒收。

美國總統川普2018年單方面退出與伊朗的核子協議後，對伊朗實施一波又一波的制裁，伊朗在多個國家的資產遭到凍結，包括在美國資產。

羅哈尼在和伊朗防疫小組開會時表示，「我們希望從我們存款的國家轉出金錢」購買疫苗，而「這個國家已經同意」。魯哈尼並未透露這個國家的名稱。

理論上，醫藥用品是免除在制裁之外，但實際上，國際性銀行傾向拒絕和伊朗有關的交易，以避免蒙受起訴風險。

羅哈尼表示，美國財政部外國資產管制辦公室（Office of Foreign Assets Control）原先表示，這類轉帳「不會有問題」，但「後來表示這筆錢得先透過美國銀行，才能轉去」購買疫苗。

羅哈尼今天提及美國政府說：「誰能信任像你們這樣的人？你們在所有找得到的地方，偷走我們的錢。」

伊朗疫情自2月爆發以來，已經有119萬5000例確診，5萬4500多人染疫病故，是中東疫情最嚴重的國家。（譯者：鄭詩韻）

© 2020 AFP