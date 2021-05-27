伊朗6月總統大選 最高領袖籲漠視抵制呼聲

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（法新社德黑蘭27日電） 數名呼聲高的參選人被禁止與極端保守派參選人角逐下個月登場的總統大選後，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei ）今天呼籲伊朗民眾，不要理會抵制總統大選的要求。

在伊朗人民對國家陷入嚴重經濟和社會危機普遍不滿之際，伊朗將於6月18日舉行總統大選，投票選出總統羅哈尼（Hassan Rouhani）的繼任者。

流亡的反對陣營數個月來在社群媒體發起運動，利用波斯語主題標籤，像是「向伊斯蘭共和國說不」（#NototheIslamicRepublic），呼籲伊朗人民不要投票。

根據哈米尼的Instagram官方帳號，他透過視訊向國會議員表示：「不要聽信那些發起運動的人說的話，他們聲稱投票沒有用，不應該去投票。」羅哈尼昨天才要求哈米尼插手，確保總統大選競爭激烈。

伊朗負責審查參選人的憲法監護委員會（Guardian Council）25日核准主要為7名極端保守派的參選人競選，並取消溫和保守派的拉里賈尼（Ali Larijani）參選資格。

由保守派掌控、非民選產生的憲法監護委員會也禁止大炮性格的前總統艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad）參選。憲法監護委員會的決定似乎是為極端保守派司法部長萊希（Ebrahim Raisi）競選之路清除障礙。

© 2021 AFP