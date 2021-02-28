伊朗COVID-19染疫病故人數 破6萬大關

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（法新社德黑蘭28日電） 伊朗衛生部表示，境內感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病故人數於今天突破6萬大關。目前伊朗仍在跟中東最嚴重的疫情奮戰。

伊朗在達到這個殘酷的里程碑前，國內部分區域新增確診數攀升，總統羅哈尼（Hassan Rouhani）等數名官員已警告應提防「第4波」疫情。

衛生部發言人拉利（Sima Sadat Lari）在電視轉播的談話中表示：「不幸的是，過去24小時內有93人因2019冠狀病毒疾病喪命，總計染疫死亡者來到6萬73人。」

根據衛生部，伊朗迄今累計確診163萬1169例。然而衛生部長納馬基（Saeed Namaki）等官員過去已承認，實際數字可能比官方數據來得高。

冠狀病毒任務小組發言人萊希（Alireza Raisi）26日說，伊朗「非常擔憂」傳染力更強的英國變種病毒，而這種病毒已「在國內流傳」。

根據伊朗衛生部，萊希表示：「我們已查出國內有112人感染英國變種病毒，其中8人已經死亡。」

萊希指出，許多省分都出現英國變種病毒，包括首都德黑蘭（Tehran）以及西南部的疫情新熱點胡齊斯坦省（Khuzestan）。

伊朗近幾天單日新增確診達8000例，但仍比去年11 月27日的最高紀錄1萬4051例少得多；單日死亡則在1月初降至100例以下，來到去年6月以來的最低點。

© 2021 AFP