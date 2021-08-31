伊維菌素治療COVID-19效果不明 美法官仍支持使用

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（法新社華盛頓30日電） 美國一名婦女贏得法院命令，要求俄亥俄州醫院使用抗寄生蟲藥「伊維菌素」來治療她已染疫重症的丈夫。儘管該藥物在治療COVID-19上未經證實有效，疫情爆發以來需求仍大增。

儘管缺乏充分證據證明伊維菌素能有效治療COVID-19（2019冠狀病毒疾病），且因濫用（包括使用於牲畜強度的製劑）而向毒物中心求助的人暴增，美國各地仍有數個案件是法院支持尋求這項藥物的訴訟當事人，此案例是其一。

根據23日發出的法院命令，法官霍華德（Gregory Howard）下令西徹斯特醫院（West Chester Hospital）使用伊維菌素來治療史密斯（Julie Smith）已使用呼吸器的丈夫。

史密斯夫婦的律師在紐約和芝加哥已打贏好幾起類似的訴訟案。

自疫情爆發以來，醫界對於「舊藥新用」有很大的興趣。伊維菌素尤其獲得很多關注，特別是在拉丁美洲。早期的實驗室研究顯示出伊維菌素可能具有治療新型冠狀病毒的有益特性。

然而情況通常是如此：在實驗室環境看到的成效，往往無法轉換成真實世界的成功，無法經由臨床試驗展現出明顯有效性。

美國國家衛生研究院（NIH）表示，目前缺乏足夠證據來支持或反對使用伊維菌素治療COVID-19，尚待嚴格的臨床試驗結果。

美國食品暨藥物管理局（FDA）批准使用伊維菌素治療寄生蟲引起的某些癥狀，但不建議用來治療COVID-19。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）近來一份報告顯示，截至本月中以前，醫師每周開出8萬8000份伊維菌素處方，遠高於疫情前的每周3600份基準。

此外，美國各地的毒物控制中心接到因伊維菌素過量而中毒的電話也激增至3倍。

在一個案例中，一名成年人飲用原本要注射牛隻的伊維菌素製劑，出現精神錯亂、嗜睡、幻覺、呼吸急促和顫抖等癥狀而住院9天。

另有一人從網路上購買了未知強度的伊維菌素，連續5天每天服用5次，到醫院時已神智不清，無法回答問題或聽從指令。停藥後癥狀好轉。

儘管如此，伊維菌素仍有相當多知名鐵粉，包括福斯新聞頻道（Fox News）主持人殷格拉漢（Laura Ingraham）與尚漢尼提（Sean Hannity），以及共和黨聯邦參議員強生（Ron Johnson）。（譯者：陳怡君/核稿：楊昭彥）

© 2021 AFP