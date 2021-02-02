伊雯瑞秋伍德不再沉默 指控瑪麗蓮曼森性虐

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社洛杉磯1日電） 美國電視影集「西方極樂園」女星伊雯瑞秋伍德今天指控重金屬搖滾歌手瑪麗蓮曼森昔日誘姦她，「可怕地虐待我多年」。

伊雯瑞秋伍德（Evan Rachel Wood）2007年和大她近20歲的瑪麗蓮曼森（Marilyn Manson）公開戀情，女方當時年僅19歲。兩人2010年訂婚，但幾個月後分手。

伊雯瑞秋伍德就曾在2016年自爆遭「重要另一半」性侵。她2018年在國會作證時也披露遭遇家暴和性侵的痛苦經歷，但當時未點名加害人是誰。

現年33歲的伊雯瑞秋伍德今天在照片分享平台Instagram發文揭露52歲的瑪麗蓮曼森就是虐待她的人，「當我還是青少女時，他開始誘姦我，可怕地虐待我多年」。

她寫道：「我當時被洗腦、操控而屈從，我受夠了活在報復、誹謗或勒索的恐懼中。我在此揭發這個危險的男人，並喚醒許多給了他機會的業界，以免他毀掉更多生命。我和許多不再保持沉默的受害者站在一起。」

她也在限時動態轉貼多名女性的Instagram發文，內容指控瑪麗蓮曼森過去對她們的身心虐待。

瑪莉蓮曼森的公關目前未就伊雯瑞秋伍德的指控發表評論。

© 2021 AFP