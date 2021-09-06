休士頓忙抗疫無餘力 老兵因膽結石死在鄉下醫院

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（法新社休士頓5日電） 兩次赴阿富汗服役都能活着回來，但今天，威金森卻因鄉下醫院苦無設備，醫師無力醫治，只能任由病況漸漸惡化，終至因膽結石而死。

46歲的威金森（Daniel Wilkinson）家住距休士頓搭直升機30分鐘、搭車90分鐘之處，休士頓以醫療發達着稱，但問題是，德州衛生照護系統因收治太多Delta變種病毒患者，早已不堪負荷。

截至9月1日，富裕的德州有1萬4700人住院，僅略低於1月那波冬季冠狀病毒疫情席捲美國時創下的最高紀錄。

休士頓美以美醫院（Houston Methodist Hospital）執行副總裁史瓦茲（Roberta Schwartz）表示：「過去幾波高峰，我們收治750多名患者，而現在，我們收了820到850名病患，所以醫院非常滿。」

情況糟到，甚至有醫院把會議室挪來治療患者，因此鄉下醫院就算設備不足，也只能硬着頭皮收下照顧不來的患者，就像威金森這種。

他住在人口4000的小鎮貝爾維爾（Bellville），8月21日住進距住家僅一個街區之遙的郡內唯一醫院，這間診所沒有器材取出他的膽結石，所以試着聯絡其他醫院，希望安排透過直升機轉院。

貝爾維爾醫療中心（Bellville Medical Center）執行長法舍（Daniel Bonk Fache）表示：「我們的員工和醫師不斷嘗試，試了6個多小時，想幫他轉到任何一間三級醫院（tertiary care center），我們急診室醫師甚至還上臉書求助，試着幫他轉院。」

德州首府奧斯汀附近的一位醫師原本說可以收治威金森，但5分鐘後又回電說，他的醫院已經沒有空病房了。

德州鄉村與社區醫院組織（Texas Organization of Rural and Community Hospitals）主席韓德森（John Henderson）表示：「我們每天都接到鄉下醫院院長的電話，心急如焚地要幫這些患者找床位。」

他說，威金森的案例並非個案，「我會說，這星期的每一天，我們都有結局不是那麼好的狀況，最後都有病患死亡」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1100906。

© 2021 AFP