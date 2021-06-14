休士頓醫護控院方強迫接種疫苗 法官駁回

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（法新社休士頓13日電） 美國德州休士頓美以美醫院（Houston Methodist Hospital）100多名員工控告院方要求他們接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，聯邦法院法官今天駁回訴訟。

這些員工主張醫院要求不合法，因為目前可用的疫苗僅獲得美國衛生當局緊急使用授權，儘管這項授權已為數以百萬計美國民眾接種疫苗排除障礙。

休士頓美以美醫院訂下期限，要求員工在6月7日前證明自己至少已接種一劑疫苗，否則將面臨解僱。

本案主要原告、休士頓美以美醫院護理師布里吉斯（Jennifer Bridges）主張，若她因為拒絕接種疫苗而遭解僱，應被視為非法解僱。她也表示目前的疫苗屬實驗性質，具有危險。

聯邦法院法官休斯（Lynn Hughes）今天做出不利布里吉斯和其他116名員工的裁決，並指出疫苗安全性不是爭議點，德州法律僅保障員工有拒絕犯罪的權利。

布里吉斯將沒有接種疫苗的解僱威脅，比擬成大屠殺期間的強迫醫學實驗，對此休斯也予以訓斥。

休斯寫道：「將注射疫苗的要求比作集中營的醫學實驗，應受到譴責。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）

© 2021 AFP