住院一周後 沙烏地阿拉伯國王沙爾曼出院

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（法新社利雅德16日電） 沙烏地阿拉伯國營媒體報導說，年事已高的國王沙爾曼住院一周接受包括結腸鏡在內的檢查後，已經出院。 國營的沙烏地新聞社（Saudi Press Agency, SPA）昨天晚間播放的影片顯示 ，在王儲穆罕默德．沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）在內的官員陪同下，86歲的國王沙爾曼（King Salman bin Abdulaziz Al Saud）拄着拐杖走出紅海海濱大城吉達（Jeddah）的費瑟國王專科醫院（King Faisal Specialist Hospital）。 沙烏地新聞社在推特（Twitter）上表示，他（國王沙爾曼）「進行檢查，並完成治療計畫和度過恢復期，之後離開（醫院）」。 多年來，沙國一直試圖平息外界對國王沙爾曼健康狀況的揣測。國王沙爾曼自2015年開始，就一直治理這個全世界最大的石油出口國。 一周前，沙國國營媒體報導，國王沙爾曼的結腸鏡檢查結果「良好」，但醫生「決定讓他在醫院休息一段時間」。 2017年媒體報導以及外界揣測，國王沙爾曼計畫退位、並由實際掌權的王儲穆罕默德．沙爾曼接替，沙國予以駁斥。 國王沙爾曼2020年接受了膽囊切除手術。