何時擺脫COVID-19？世衛：今年可望結束全球緊急狀態

（法新社日內瓦18日電） 世界衛生組織今天警告，不要以為COVID-19從大流行轉為地方性流行病，就意味此病不再具有危險性，還說病毒恐永遠無法根除，但有機會在今年終結全球公共衛生緊急狀態。

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世界衛生組織（WHO）公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）在2022世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）視訊會議上說：「大家在討論大流行（pandemic）和地方性流行病（endemic）。」

他說，瘧疾是地方性流行病，仍奪走數以十萬計人的性命；俗稱愛滋病毒的人類免疫缺乏病毒（HIV）、內城區的暴力問題，都屬於地方性流行病。

萊恩在有關疫苗公平性的圓桌會議上說：「地方性流行病本身並不意味情況好轉，只代表它將永遠存在。」

快速蔓延的Omicron變異株比先前的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株更具傳染性，但接種過疫苗者感染Omicron似乎較不容易發展成重症，引發各界熱烈討論疫情是否從大流行階段轉為地方性流行病階段，而這當中暗示的就是危險是否即將遠去。

萊恩說：「我們要做的是，將疫苗覆蓋率提升至最大程度來降低疾病發生率，如此一來，就不會有人丟掉性命。在我看來，這才是緊急情況落幕的時刻，也是大流行病告終的一天。」

萊恩補充說，透過疫苗主導的公共衛生措施，可望在2022年底前終結死亡和住院潮。

但他表示：「我們無法在今年終結病毒，可能永遠不會有根除病毒的一天，大流行病毒最終將成為生態系統的一部分。我們能做的，只有結束公共衛生緊急狀態。」

© 2022 AFP