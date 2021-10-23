何謂美國台海「戰略模糊」 重點一次看

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法新社簡單說明何謂戰略模糊、為何做出明白且堅定的防衛台灣承諾會冒及高風險。

1949年國共內戰失利後，故總統蔣中正率國民黨軍民從中國大陸播遷到台灣，之後30年兩岸爭奪中國正統，期間不時爆發熱戰；1992年，海峽兩岸的代表技術性達成共識，即雙方都承認一個中國，惟一個中國的內涵認知不同。

但自1990年代台灣民主化後，自認台灣不屬於中國大陸的台灣意識擡頭，兩岸關係也產生質變。

美國1978年與在台灣的中華民國斷交後，1979年與中華人民共和國建交。

雖然美國並未比照美日、美韓簽有條約、一旦遭進犯美軍會趕來防衛的條件對待台灣，但國會仍通過台灣關係法，售台防衛性武器，美軍也從來沒講明，既沒排除大陸武力犯台時派兵來援的可能，也不明說美軍一定不會介入，這就是所謂「戰略模糊」（strategic ambiguity）。

隨中國大陸崛起，共軍現代化程度讓兩岸軍力嚴重失衡，加上習近平治下的北京益發強勢，美國應否改變戰略模糊的討論也越來越熱絡。

越來越多美國專家呼籲華府應放棄戰略模糊，向北京挑明若武力犯台，美軍必定有所回應，才能真正達到嚇阻；但反對改弦更張的一派認為，給台灣白紙黑字的防衛承諾會很危險，除美國恐因台灣宣布獨立被迫捲入戰火，也給北京一個名正言順的武力犯台理由，因為等同外國軍隊插手兩岸問題。

© 2021 AFP