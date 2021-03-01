佛奇：美國孩童有望年底前接種新冠疫苗

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（法新社華盛頓28日電） 美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇今天表示，美國可望秋天結束前開始替高中左右年紀的人接種COVID-19疫苗，更年幼孩童則有望年底前或明年初施打。

學齡兒童大規模接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗計畫可讓數以百萬計孩童更快回校學習，減輕家長在家照顧小孩的負擔。

美國各地複課狀況不一，有些私立或教會學校比公立學校早複課，但部分地區的教師卻抗議提早複課。

美國食品暨藥物管理局（FDA）昨天批准嬌生（Johnson & Johnson）疫苗的緊急授權，只需注射一劑的嬌生疫苗也為早日複課增添希望。

佛奇（Anthony Fauci）在美國廣播公司（ABC）「本周」（This Week）節目說：「我們現在有3種真正有效的疫苗。」

目前，包括嬌生、輝瑞&BNT（Pfizer/BioNTech）、莫德納（Moderna）這3種美國核準的疫苗無一可替16 歲以下孩童施打，但針對孩童的試驗已在進行中。

佛奇另在國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）里說，高中年齡（在美約為14至18歲）的未成年人應可在「秋天的某個時點」接種。

佛奇表示，目前仍在搜集疫苗對中小學孩童安全與有效性的數據，因此「理想狀況下」5至13歲的孩童要到2021年底或2022年初才能接種。

© 2021 AFP