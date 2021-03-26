佛州海牛1至3月死亡逾500頭 幾為過去3年總數

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（法新社邁阿密25日電） 美國當局正對佛羅里達州的海牛死亡數量驚人增加進行調查。今年至今已發現500多頭海牛的屍體，比2020全年多出349頭。根據初步調查，食物來源減少是重要因素。

根據佛州魚類及野生動物保護委員會（FloridaFish and Wildlife Conservation Commission，FWC），僅在今年1月1日至3月19日間，佛州海域就發現了近540頭死亡海牛。

這個數量幾乎是過去3年海牛死亡數的總和，每年約有175頭海牛在佛州死亡。

佛州魚類及野生動物保護委員會昨天發表聲明說，目前這個情況可列為「異常死亡事件」（UnusualMortality Event，UME）。

聲明中說：「初步資訊顯示，食物來源減少是個因素。」

「這個地區、尤其是印第安河舄湖（Indian RiverLagoon）的海草與大藻類的數量已大幅減少。」

水污染可能導致海藻過度增生因而阻擋陽光，讓海牛食用的海草無法存活，海牛也因此失去食物來源。

目前在佛州的海牛數量為7500多頭。

佛州西岸勞瑞公園動物園（Lowry Park）主管基爾瑪（Larry Killmar）說：「我們只能判定，這起事件為孤立事件，而沒有把握說，整個海牛族群正面臨風險。」

他說：「我們需要科學告訴我們，目前是什麼狀況。」（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）

© 2021 AFP