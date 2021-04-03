佛州長迪尚特：疫苗護照侵犯個人自由 禁止使用

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（法新社邁阿密2日電） 位於美國東南部的佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis），今天以尊重「個人自由」為由，禁止在該州使用「疫苗護照」。

共和黨籍州長迪尚特已簽署行政命令，禁止政府機關發放任何能證明個人有接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的「標準化文件」。

這項行政命令也不準佛州私人企業，要求其客戶提供他們已接種疫苗或感染COVID-19後免疫的任何證明文件。

迪尚特是前總統川普的死忠支持者，也是未來可能代表共和黨角逐總統大位的潛在人選，他稱所謂的疫苗護照不只侵犯個人自由，也侵害病患隱私。

本周稍早，迪尚特表示，政府對私人企業做出此類要求「令人無法接受」。

他3月29日在記者會中說：「若你想進電影院，你該秀出它（疫苗護照）嗎？不必。你要看場比賽呢？不用。你想去主題樂園呢？不必。我們不支持這個。」

在下達這項行政命令前，「華盛頓郵報」（TheWashington Post）曾報導，拜登政府正制定這類護照的準則，設法藉此取消防疫限制措施。

擁有2100多萬人口的佛州經濟仰賴觀光業，已有近600萬人至少接種了一劑疫苗。4月5日開始，佛州所有成年人都能接種疫苗。

© 2021 AFP