佛洛伊德之死將屆滿周年 美警界改革受矚

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（法新社華盛頓24日電） 美國總統拜登明天將在非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死周年紀念日接見家屬，但卻無法在這一天看到自己力推的全國警察改革法案開花結果。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，佛洛伊德的年幼女兒吉安娜（Gianna）、母親及弟弟妹妹將在白宮出席與拜登的私人會談。

莎琪告訴媒體：「他家人的勇氣、氣度，尤其是他女兒吉安娜，確實讓總統心心念念。他渴望傾聽他們的看法。」

46歲的佛洛伊德去年5月25日遭白人警察蕭文（Derek Chauvin）以膝壓住頸部9分多鐘致死引發民憤，掀起反種族歧視示威潮。蕭文上月被判謀殺和過失殺人罪成立，將在下月面臨判刑。

拜登尋求凝聚政治動能，敦促國會及時在佛洛伊德事件屆滿周年之際通過影響深遠的警察改革法案。他宣告，美國必須「正面」對抗佛洛伊德事件所揭露的「系統性種族主義」。

然而，雄心壯志下所設的期限將至，目前僅眾議院通過「佛洛伊德警務公義法案」（George Floyd Justice in Policing Act），參議院則持續在關鍵的細節上角力。

批評人士說，各地警察暴力執法問題日益嚴重，卻不對他們究責，而法案就是尋求這方面的改革。反對陣營則認為，全盤歸咎警察並不公平，尤其他們大多是努力在危險、常有人持重型武器的社會中值勤。

然而拜登和改革派認為，有罪不罰的文化和潛藏的種族主義，已讓佛洛伊德之死類似事件愈來愈常見，因此有必要推動相關改革。

這項法案將禁止可能導致嫌犯死亡的制伏方式，例如鎖喉。法案也將禁止可破門搜索令（no-knock warrant）。當中最具深遠影響且讓參議員仍辯論不休的措施，將是終止當前讓警察免受民事訴訟的法律保護。

民主黨籍的眾議員巴斯（Karen Bass）和參議員布克（Cory Booker）及共和黨籍參議員史考特（Tim Scott）今天發出聯合聲明說「有進展」，仍有希望通過法案。

他們說：「這個周年紀念日讓人痛苦地記起為何我們必須做出有意義的改變。儘管我們還在重要議題上努力化解歧見，我們持續朝着達成共識的方向取得進展並保持樂觀。」

© 2021 AFP