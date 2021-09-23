佛洛伊德事件推動警務改革法案 參院協商失敗

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（法新社華盛頓22日電） 美國國會議員今天表示，佛洛伊德（George Floyd）事件促使兩黨推動在國會通過警察改革法案，但在參議院宣告協商失敗，對總統拜登而言是一大挫折。

「佛洛伊德警務公義法案」（George Floyd Justice in Policing Act）今年3月在民主黨掌控的眾議院通過，但在參議院遭到耽擱。

民主黨與共和黨參議員一直在尋求達成妥協，並將該法案提交參議院全院表決，但他們今天表示已經放棄努力。

協商失敗對拜登來說是一大打擊，拜登去年在非裔美國人大力支持下當選，並承諾會把警務改革作為政府優先事項。

拜登指責共和黨人甚至拒斥「溫和改革」，同時「拒絕就許多執法人員願意解決的關鍵議題採取行動」。

拜登在一份聲明中說：「我仍然希望將一項紀念佛洛伊德的全面且有意義警察改革法案簽署成為法律，因為我們需要立法來確保持久和有意義的改革。」

拜登表示，白宮將與國會議員、執法部門、民權團體以及受害者家屬協商，以「確定前進道路」，包括可能採取的行政動作。

民主黨聯邦參議員布克（Cory Booker）和共和黨聯邦參議員史考特（Tim Scott）已協商數月，盼能達成共識。

然而布克說：「目前仍不可得。現在該是探索其他所有選擇方案，以實現有意義和常識性警務改革的時刻。」

© 2021 AFP