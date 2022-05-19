佛洛伊德壓頸致死案 涉案警官之一認罪

（法新社明尼阿波利斯18日電） 美國非裔男子佛洛伊德2020年5月25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭白人警官蕭文壓頸窒息而亡，在旁的3名警官因此同遭審判，其中一人今天承認過失殺人罪。

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今天認罪的雷恩（Thomas Lane）2月被判侵犯佛洛伊德（George Floyd）公民權的聯邦起訴罪名成立。佛洛伊德是非裔美國人，2020年5月死於警察膝下一案引發全美各地抗議。

雷恩是白人，他原本定於下個月依協助和教唆二級謀殺的明尼蘇達州起訴罪狀受審。

法院發言人說，如今雷恩已承認協助和教唆二級過失殺人罪。

雷恩的兩名涉案同僚、苗族後裔美國人陶杜（Tou Thao）和非裔亞歷山大．康（J. Alexander Kueng），2月已依聯邦起訴罪名被判有罪，將在6月13日依明州起訴罪名接受審判。

蕭文（Derek Chauvin）是案發現場的資深警官，他以膝蓋壓住上銬的佛洛伊德脖子近10分鐘，直到佛洛伊德昏厥死亡。他在去年備受矚目的審判中被判謀殺罪，目前正服刑22年。

佛洛伊德的死亡過程被旁觀者拍攝成影音，在網路上瘋傳，引起美國和世界各地一連多月反對種族不公和警察暴行的抗議活動。

法院發言人說，根據認罪協商，雷恩將在聯邦監獄服刑3年。

3年的刑期將與雷恩遭聯邦判罪的刑期同時執行，聯邦宣判日期尚未確定。

帶領佛洛伊德命案起訴工作的明尼蘇達州檢察長艾里森（Keith Ellison）對雷恩的認罪協商表示歡迎。

艾里森發表聲明說：「我很高興，雷恩已承認他對佛洛伊德之死所須負起的責任。」（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）

© 2022 AFP