佛洛伊德案事發地又有非裔遭槍殺 民眾示威抗議

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（法新社明尼蘇達州明尼阿波利斯11日電） 美國明尼蘇達州明尼阿波利斯非裔男子佛洛伊德遭白人員警壓頸致死案審理之際，警方今天又在明尼阿波利斯市郊槍殺一名年輕非裔男子，民眾群情激憤爆發示威。

根據現場的法新社影音記者，數以百計民眾聚集在明尼阿波利斯西北方布魯克林中心（Brooklyn Center）的警局外，警方對群眾施放催淚瓦斯與閃光彈。

20歲非裔男子萊特（Daunte Wright）之母凱蒂（Katie Wright）傍晚告訴群眾，萊特先前打電話給她，說他被警察叫住停車。凱蒂說，她聽到員警要萊特把電話放下，接着其中一名員警把電話切掉，不久後，萊特的女友就跟她說萊特中槍了。

明尼蘇達州刑事偵查局（Minnesota Bureau of Criminal Apprehension）向法新社證實說，「正在調查」布魯克林中心「涉及員警的槍擊案」，但不願說明受害者身分。

根據布魯克林中心警局聲明，員警叫一名交通違規的駕駛人靠路邊停下，之後發現此人有尚未執行的逮捕令，因此要逮捕他歸案。 此人後來回到車內，其中一名員警開槍，擊中此名駕駛，駕駛當場死亡。

聲明指出，車內一名女乘客「受到沒生命危險的傷勢」，之後被送到本地醫院。聲明並未說明女子身分。

數以百計人傍晚聚集布魯克林中心，警方出動鎮暴警察防範。現場照片顯示，群眾憤怒地踩上警方巡邏車的擋風玻璃，員警發射橡皮子彈試圖驅散群眾。

約1小時後，警方減少部署，群眾則點燃蠟燭，以粉筆在街上寫下「為萊特伸張正義」等訊息。

布魯克林中心市長艾略特（Mike Elliott）表示，這起槍案是「悲劇」。他在推特寫道：「我們請示威者繼續和平示威，平和的示威者不會被以武力對待。」

但沒多久又有另一群示威者與警方爆發衝突，數以百計群眾聚集在布魯克林中心警局總部外，被以催淚瓦斯與閃光彈伺候。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2021 AFP