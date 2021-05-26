佛洛伊德案周年 家屬籲警界改革

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓25日電） 美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死案今天屆滿周年，佛洛伊德家屬在白宮晉見總統拜登時，呼籲警界全面改革。

拜登與美國首位女性非裔副總統賀錦麗（KamalaHarris）在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）接見佛洛伊德7名親人，在這之前，佛洛伊德的家屬對議員們表示，希望警界改革有所進展。

佛洛伊德的弟弟菲洛尼斯（Philonise Floyd）表示：「如果可以制定聯邦法律保護鳥類、白頭鷲，你就可以制定聯邦法律保護有色人種。」

佛洛伊德另1個弟弟泰倫斯（Terrence Floyd）則在離開白宮時表示，和拜登與賀錦麗的「對話很有收穫」，兩人「真心聆聽我們的擔憂」，讓他深受鼓舞。

佛洛伊德的母親、手足、女兒吉安娜（Gianna）和家族委任律師稍早與聯邦眾議院議長裴洛西（NancyPelosi）等民主黨國會議員一同現身國會山莊，當大人討論對警界改革的希望時，7歲的吉安娜在母親華盛頓（Roxie Washington）懷中一直講着父親的遺緒，說他會「改變這個世界」。

拜登今天接見佛洛伊德家屬後表示：「佛洛伊德家族展現了無比的勇氣，特別是他的稚齡女兒吉安娜，我今天又再次跟她見到了面。」去年佛洛伊德喪禮前，拜登曾見過家屬。

拜登告訴記者，希望本周末陣亡將士紀念日（Memorial Day）之後，能就警界改革達成共識。警界改革法案將提高對警察的問責，並以佛洛伊德為名。

佛洛伊德遭明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）員警蕭文（Derek Chauvin）膝蓋壓頸窒息而死。他的死，讓這個因川普與拜登選戰緊繃的國家爆發抗議種族不公和警察執法暴力的示威潮。

當時跪壓佛洛伊德頸部長達9分鐘，導致佛洛伊德昏厥後死亡的蕭文被控殺人罪名成立，將於6月判刑。

© 2021 AFP