佛里特優質先發 勇士完封太空人奪世界大賽冠軍

（法新社休士頓2日電） 靠着佛里特繳出6局無失分的優質先發表現，加上索萊爾石破天驚的特大號全壘打突破僵局，勇士7比0擊敗太空人，繼1995年後再度奪得MLB世界大賽冠軍。

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美國職棒大聯盟MLB世界大賽打完前5戰後，以3比2領先的亞特蘭大勇士，今天在客場卯上休士頓太空人。此役勇士派出佛里特（Max Fried）先發，太空人則由賈西亞（Luis Garcia）迎敵。

這場比賽的3局上半，勇士首名打者阿比斯（Ozzie Albies）敲出安打，兩出局後羅沙里歐（Eddie Rosario）獲保送，下一棒的索萊爾（Jorge Soler）和賈西亞纏鬥到第8球，在球數2好3壞的情況下，將一記83.4英里的卡特球一棒轟出球場，靠着這發特大號的3分炮，勇士3比0率先取得領先。

在揮出這支全壘打後，索萊爾追平隊史紀錄，成為勇士在世界大賽揮出3轟的史上第4人，這一棒也把賈西亞打退場。賈西亞此役投2.2局，有3次三振、1個保送，被擊出1支全壘打在內的2支安打，丟掉3分都是自責分。

5上勇士攻勢再起，首名打者阿比斯靠保送上壘，史萬森（Dansby Swanson）在1出局後，將對手一記94.6英里的四縫線速球轟成左外野方向大號兩分炮，讓勇士將領先擴大到5比0。接着在索萊爾獲保送後，弗利曼（Freddie Freeman）左外野方向的二壘安打，打進勇士此役的第6分。

佛里特今天1下就飆出98.4英里速球，是他生涯最快的1球，他此役投6局送出6次三振，沒有任何保送，被擊出4支零星安打，沒有丟掉任何分數，投出一場優質先發。

弗利曼在7上兩出局後，將對手85.5英里的滑球擊成中外野方向陽春全壘打，這是他連續兩場比賽開轟，也讓勇士的領先擴大到7比0。

佛里特退場後，接手的馬切克（Tyler Matzek）、史密斯（Will Smith）也未讓太空人越雷池一步，勇士最終7分之多獲勝。上一次有球隊在世界大賽「關門戰」被完封，苦主正是太空人，他們在2005年的世界大賽第4戰，遭芝加哥白襪完封並橫掃出局。

勇士今天贏球，以4勝2敗擊敗太空人，拿下隊史第4座世界大賽冠軍，而上一次勇士奪得世界大賽冠軍在1995年，當時他們是有麥達克斯、葛拉文（Tom Glavine）、史摩茲（John Smoltz）3巨投坐鎮的年代。

本季表現猶如倒吃甘蔗的勇士，例行賽戰績88勝73敗，勝率5成47是今年打進季後賽的球隊中最低的一隊，但他們季後賽首輪先以3比1擊敗密爾瓦基釀酒人，接着4比2扳倒衛冕軍洛杉磯道奇，今天再以4比2奪下世界大賽冠軍，成為史上第8支例行賽拿不到90勝、最後奪得世界大賽冠軍的隊伍。

© 2021 AFP