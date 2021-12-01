來自南非確診旅客入境前 荷蘭已出現Omicron病例

（法新社海牙30日電） 荷蘭衛生當局今天表示，早在來自南非兩個航班的十餘名旅客被驗出感染COVID-19新變異株Omicron之前一周，這種變異株就已出現在境內，當局正了解這種新變異株的傳播狀況。

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荷蘭國家公共衛生及環境研究院（National Institute for Public Health, RIVM）表示，該組織「在11月19日和23日採集的2個國內檢測樣本中，發現了Omicron變異株。」

當局先前認定，國內首批Omicron確診病例是26日從南非飛到阿姆斯特丹的2架荷蘭皇家航空（KLM）班機上的乘客。機上共有61人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中14人感染Omicron變異株。這14人目前都在隔離中。

一般認為，Omicron最早在南非及波札那境內發現，南非於24日向世界衛生組織（WHO）通報境內出現新變種病毒，但荷蘭最新發現的2起Omicron確診病例早於南非通報時間。Omicron隨後被世衛列為「高關注變異株」。

RIVM表示：「目前尚不清楚（上述2起較早確診案例）的相關人員是否去過非洲南部。」市政衛生服務部門已開始進行接觸者調查。

RIVM指出，「在接下來這段時間內將進行各種研究，以了解Omicron變異株在荷蘭的分布」，同時也會重新檢視更多先前篩檢的樣本。

目前荷蘭共有16人確診Omicron，是感染新病毒人數最多的歐洲國家之一。

© 2021 AFP