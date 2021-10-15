供應鏈吃緊 美進口商提早兩個月訂耶誕禮物

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（法新社洛杉磯14日電） 美國耶誕節氣氛今年來得早，準確來說是6月，在洛杉磯港口，美國進口商正卯足全力提前因應COVID-19疫情引發的全球運輸困境。

白宮提出對策以助緩解供應鏈瓶頸後，洛杉磯港從今天起改為24小時營運。

儘管如此，數十艘載有數十萬個貨櫃的船隻停泊在港外，在大排長龍的碼頭等待泊位。許多船一等就是超過10天。

洛杉磯港執行長塞羅卡（Gene Seroka）今天告訴記者：「我們真的忙壞了。（美國人）不去打球，不去看電影或歌劇，大家都在買東西。無論是大型零售商店還是電商，都得持續補貨。」

各國政府去年試圖遏制疫情而壓制的經濟活動正在復蘇，如今需求急遽彈升的同時，供應卻難以跟上。

卡車司機阮東尼（Tony Nguyen）告訴法新社：「全部商品都是預訂的，所有船隻都在海上。我已經在港口開車近10年了，今年很糟糕。我以前從未見過這種情況。」

在意識到供應鏈瓶頸後，美國進口商很早就開始耶誕節的準備工作，在大多數美國人要過夏天的同時，耶誕節裝飾品和玩具正在集結裝箱。

塞羅卡本月稍早告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「美國進口商提早準備耶誕節存貨，比往年都還要早。」

「進口商從6月就開始進口耶誕節貨物，比原計畫提前了兩到兩個半月。」（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）

© 2021 AFP