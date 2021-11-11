供應鏈阻塞衝擊 英國第3季經濟反彈減速

（法新社倫敦11日電） 英國今天公布的官方數據顯示，受到全球供應鏈塞車重創商業影響，英國第3季經濟成長速度較前一季大幅減緩。

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國家統計局（Office for National Statistics）今天表示，英國第3季經濟成長1.3%和第2季成長5.5%相比，大幅減緩。

財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）回應稱：「在世界經濟重新開放的同時，我們了解，還有一些挑戰仍待克服。」

儘管第3季成長大幅減緩，蘇納克表示，英國「預估將是7大工業國（G7）今年（經濟）成長最快的國家」。

國家統計局並指出，英國經濟產值仍比2019年底疫情爆發前的水準低2.1%。

國家統計局表示，英國經濟7月萎縮0.2%，隨後在8和9月反彈。

國家統計局首席經濟學家費茲納（Grant Fitzner）指出，第3季「商業投資仍遠低於疫情前的水準」。

費茲納表示，隨着對歐盟（EU）以外國家的出口滑降，以及進口、尤其是燃料進口增加，英國貿易逆差擴大。

在各國紛紛解除防疫封鎖措施的情況下，企業難以滿足商品和服務的需求，使得通膨飆升。

英國工業總會（CBI）首席經濟學家帕勒佳（Alpesh Paleja）表示：「染疫病例攀升加上原物料、元件和勞工短缺，對經濟成長產生重大阻力。」

英國中央銀行英格蘭銀行（Bank of England）上周預估，英國今年經濟成長7.0%，明年成長則放緩至5.0%。

金融研究機構EY ITEM Club資深經濟顧問貝克（Martin Beck）表示：「隨着重新開放經濟的輕鬆成長結束，加上振興措施逐漸退場，復蘇已進入比較艱難的階段。」

© 2021 AFP