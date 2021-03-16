供聯合國維和部隊使用 北京捐30萬劑疫苗

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（法新社紐約聯合國總部15日電） 在印度先前已表態要捐贈20萬劑疫苗後，中國常駐聯合國代表團今天表示，中國將捐贈30萬劑新型冠狀病毒疫苗給聯合國維和部隊，供10萬名執行維和工作的軍警使用。

中國常駐聯合國代表團表示，駐聯合國大使張軍已告訴聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）捐贈2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗供聯合國（UN）維和部隊，「優先用於非洲任務區」。

中方在聲明中說：「這是中國落實將疫苗轉化為全球公共產品的具體舉措，也體現了中國對聯合國以及多邊主義的切實支持。」

中國外交部長王毅上個月在聯合國安理會的COVID-19疫苗議題部長級會議表明，中國願提供疫苗給維和部隊，但他當時並未說明實際數量。

來自印度外交單位的消息來源表示，會議當天印度外長蘇傑生（S. Jaishankar）宣布印度將捐20萬劑疫苗給在全球各地執行任務的10萬名聯合國維和部隊。

中國與印度都還沒說要捐贈的疫苗種類。

目前聯合國執行維和任務的軍、警需約10萬人，其中警察的部分需要定期輪換或由其他國家的部隊替代，因此實際需要的疫苗數量，會比10萬人所需的劑量還多。

© 2021 AFP