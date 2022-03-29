侵烏後科技人才大量出走 俄羅斯宣布IT從業員緩徵兵役

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（法新社莫斯科29日電） 俄羅斯對烏克蘭展開軍事入侵行動後，國內IT產業人才大量出走，莫斯科當局今天宣布，暫時免除資訊產業年輕從業人員的兵役義務。 法新社報導，俄羅斯法律規定，所有18至27歲男性都必須服兵役。許多人試圖透過醫療或教育豁免來逃避兵役，有些人則乾脆無視徵兵令。 莫斯科當局在政府網站發布命令稱，27歲（含）以下、在資訊科技公司上班的男性可暫緩服役，不過他們必須擁有大學學位，並擁有至少1年的IT企業工作經驗。 根據命令內容，要求旗下員工緩徵的企業須在5月1日前向當局提交相關名單。 此外，擁有60餘個科系大學學位的畢業生也可申請緩徵，包括數學、應用電腦科學和無線電工程等。 俄羅斯總理總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）透過聲明表示：「即使受到國際制裁，也不能讓我國IT產業的發展腳步放緩，這一點非常重要。」 自莫斯科於2月24日入侵烏克蘭後，俄國年輕人口大量流失。俄羅斯電工企業協會（Russian Association of Electrotechnical Companies）負責人普魯格塔連科（Sergei Plugotarenko）上周告訴國會下議院，目前已有7萬名年輕人離開俄國。