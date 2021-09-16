促生態永續發展 教科文組織增20個生物圈保護區

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社阿布加15日電） 聯合國教育、科學及文化組織的「世界生物圈保護區網絡」（World Network of Biosphere Reserves）今天新增20個地點，分別位於21個國家（包括2個跨境保護區）。

聯合國教科文組織（UNESCO）每年都會指定生物圈保護區，以促進永續發展，保護陸地、海洋和海岸生態系並鼓勵保育。 今年是賴索托、利比亞、沙烏地阿拉伯首次有地點進入生物圈保護區網絡。

在賴索托，馬騰（Matseng）生物圈保護區涵蓋北部高地11萬2033公頃面積，聯合國教科文組織表示，「這個地點是特有鳥類棲地」，包括德拉絲雀（Drakensberg siskin）等品種。

利比亞佔地8萬3060公頃的阿沙非（Ashaafean）生物圈保護區，則位在納福沙山（Nafusa Mountains）的東北部，是條紋鬣狗（Striped hyena）與陸龜等瀕危物種的棲地。

沙烏地阿拉伯的法拉桑群島（Juzur Farasan）生物圈保護區則位於沙國西南部靠近葉門邊界，這片佔地82萬公頃的區域是瀕危紅茄�{的家，也是多種海鳥、海洋物種和爬蟲類動物的棲地。

今年進入名單的保護區地處加拿大、法國、韓國、義大利、哈薩克、馬來西亞、俄羅斯、秘魯、西班牙、泰國、烏茲別克與越南等地。 生物圈保護區由各國政府提名，由聯合國教科文組織審核。目前名單內共有727個保護區，面積幾乎佔地球總面積的5%，分布在131國。

© 2021 AFP