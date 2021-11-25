促進性別平等 墨西哥總統提名首位女性央行總裁

（法新社墨西哥市24日電） 墨西哥總統羅培茲歐布拉多今天提名副財政部長羅德里格斯出任墨西哥銀行（Bank of Mexico）首長，如獲國會通過，將成為墨西哥首位中央銀行女性總裁。

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法新社報導，此前一天，墨西哥前財長艾雷拉（Arturo Herrera）說，羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）撤銷他央行總裁的候選資格，導致金融市場不安。

羅培茲歐布拉多告訴記者：「這是首度由女性主掌墨西哥銀行。」他說，這次提名是促進性別平等的部分作為，還需經參議院批准。

這次人事提名大轉彎，正值墨西哥面臨通貨膨脹激增，迫使央行連續在4次會議調升基準利率至5.0%。

如同許多國家，隨着受疫情影響的各經濟體重新開放，墨西哥正致力應付能源和原物料成本高漲，以及全球供應吃緊等狀況。

墨西哥至今年10月的通膨年增率攀達6.24%，為央行目標約3%的兩倍之多，也創下近4年來最高水準。

金融集團BASE首席分析師席勒（Gabriela Siller）昨天推文指出，令人意外地撤銷艾雷拉的央行總裁提名，「造成不安」且可能升高外界對墨西哥銀行自主的疑慮。

羅培茲歐布拉多矢言維持央行獨立性，形容羅德里格斯（Victoria Rodriguez）為人「負責」，也會「遵紀守法」。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）

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