俄人權團體「紀念」是否關閉 最高法院將裁決

（法新社莫斯科28日電） 俄羅斯最高法院今天將考量檢方所請，決定是否關閉俄國最着名的人權團體「紀念」（Memorial）。

廣告 繼續瀏覽後續

「紀念」致力記錄史達林整肅時期與當代的政治迫害歷史，是1989年蘇聯異議人士所創立，創辦人包括諾貝爾和平獎得主沙卡洛夫（Andrei Sakharov）。如今該組織認為，它在這周結束前可能遭關閉，成為壓迫下的犧牲者。

今年以來，俄國當局採取行動瓦解政壇反對勢力，並壓制獨立媒體和人權團體。

檢方表示，「紀念」的核心架構「紀念國際」（Memorial International）違反作為「外國代理人」（foreign agent）的規定，未依法在所有出版品中作標識，包括在社群媒體上的貼文。

這項承載史達林時代遺緒的法律，把接受外國資金的團體貼上標籤，視其行為違反俄國利益。

「紀念」的律師和多位創辦人均否認嚴重違法，說其內容都適切地作了標識，僅一些數量微不足道的文件可能遺漏。

今天審理的是「紀念」兩件遭指控的案件之一，由於「紀念國際」被登記為外國機構，本案將由最高法院審理。裁決結果不得在俄國法院上訴。

檢方同時要求法院關閉「紀念」的「人權中心」（Human Rights Centre），指控它除了違反「外國代理人」相關法規外，也縱容「恐怖主義和極端主義」。莫斯科一家法院29日將為該案重新進行聆訊。

另外，俄羅斯西北部城市彼楚沙夫（Petrozavodsk）的法庭，27日對「紀念」在西北部卡瑞里亞（Karelia）的負責人德米特里耶夫（Yury Dmitriyev）涉性犯罪等案件加重刑期，總共判處15年徒刑。

德米特里耶夫的支持者表示，他是因為調查工作而受罰。德米特里耶夫曾耗費數十年的時間，找尋並挖掘在前蘇聯史達林（Joseph Stalin）統治時期死亡者的萬人冢。

© 2021 AFP