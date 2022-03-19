俄侵烏克蘭能源價格漲 比利時延後10年退出核能

（法新社布魯塞爾18日電） 比利時今天宣布將2025年廢除核能的計畫延後10年，主因是俄羅斯入侵烏克蘭導致能源價格大幅攀升。

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比利時總理德克魯（Alexander De Croo）在聲明中說：「聯邦政府已決定採取必要步驟，將兩座核子反應爐的服役年限延長10年。」

「在地緣政治環境動蕩時，延長（反應爐年限）將強化我國不依賴化石燃料的獨立性。」

在比利時將廢核計畫延至2035年之際，歐洲最大經濟體德國也出現應重新思考淘汰核能的聲浪。儘管能源價格攀升，德國部會首長上周仍重申德國的廢核承諾。

歐洲正急忙尋找降低對俄羅斯能源依賴的方法。歐洲的天然氣需求有40%是由俄羅斯提供，主要輸往德國、義大利與數個中歐國家。

自俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭以來，歐洲能源價格急遽上漲，歐洲聯盟（EU）領袖下周將會面共商新的緊急能源措施，以緩和能源價格攀升對消費者與企業的衝擊。

比利時現有兩座核能發電廠、合計7座反應爐在運轉。

比利時逐步淘汰核能的承諾已於2003年寫入法律，如今再度暫緩廢核的決定遭到綠黨（Greens）強烈反對。

經過馬拉松式的內閣會議，比利時政府今天協商出延後廢核的計畫，同意將港口城市安特衛普（Antwerp）附近的杜爾核電廠（Doel）4號反應爐與列日（Liege）附近提杭格核電廠（Tihange）3號反應爐的運轉年限延長到2035年。

德克魯政府必須與擁有比利時核電廠的法國能源巨擘Engie公司協商有關這項新計畫的成本與執行議題。

© 2022 AFP