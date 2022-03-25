俄侵烏圍攻馬立波 車臣領袖：已拿下市政廳

（法新社基輔24日電） 俄羅斯入侵烏克蘭之際，圍攻烏國東南部關鍵港市馬立波，不斷對其炮擊、轟炸。俄國轄下的車臣自治共和國領袖卡狄羅夫今天表示，他們的部隊已拿下馬立波市政廳，並在那裡升起俄國旗幟。

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卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）在Telegram發出一段在車臣用手機錄製的影片，稱影片是俄羅斯國會議員德利姆哈諾夫（Adam Delimkhanov）與「我們英勇戰士」的對談。

卡狄羅夫在Telegram上說：「我們的人在無線電上說，他們解放了馬立波（Mariupol）當局的大樓，並升起我們的旗幟。」他的Telegram帳號有140萬人訂閱。

早從以往叛軍身分轉變成俄羅斯堅定盟友的卡狄羅夫說，烏克蘭「倖存的匪徒並未冒險，他們拋下陣地…逃跑了」。 他還說：「其他部隊也紛紛進到馬立波，掃蕩亞速雜碎。感謝神，馬立波很快地將完全凈化。」卡狄羅夫指的是烏克蘭極右派武裝團體「亞速營」（Azov Battalion）。

在幾小時後釋出的另一段影片里，卡狄羅夫表示俄羅斯部隊「已徹底掃蕩馬立波東側的平民住宅區」。 影片顯示，一群士兵在一棟毀損的大樓揚起印有車臣領導人圖像的旗幟。

他說：「官兵們在一座區檢察官辦公室的大樓升旗，拿下這棟建築後當地已徹底解放。」 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）此前表示，馬立波有近10萬人遭困，缺乏糧食、水電，並遭到俄軍猛烈的炮擊。

烏克蘭外長推文表示，俄羅斯強行將6000名馬立波居民驅逐到俄國難民營，是「新的恐怖攻擊」。 卡狄羅夫3月1日時坦承有車臣人在侵烏戰爭喪命。他 當時在Telegram上說：「不幸地，車臣共和國人民已有傷亡出現，目前已有2死，6人輕、重傷。」

© 2022 AFP