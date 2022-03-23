俄入侵烏衝擊經濟 歐盟同意成員國協助企業

（法新社布魯塞爾23日電） 歐洲聯盟（EU）負責競爭事務執委維斯塔哲今天表示，對於受到俄羅斯入侵烏克蘭戰爭，以及俄羅斯遭制裁影響的企業，歐盟成員國可以提供有限補助和低利貸款。

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維斯塔哲（Margrethe Vestager）說：「我們必須減緩這場戰爭對經濟的衝擊，以及對受嚴重衝擊的企業和產業提供援助。」 歐盟經濟深深受到這場戰爭的衝擊，很多公司因為與俄羅斯和烏克蘭的直接關聯，以及能源價格飆漲的關係，受到重大影響。

維斯塔哲表示，歐盟及國際夥伴施加的制裁嚴重衝擊俄羅斯經濟，但（它們）也對歐洲經濟造成傷害，未來幾個月仍將如此。

歐盟執委會因此啟動特別條款，允許非農業企業即刻取得最高達40萬歐元的政府補助，以度過這場危機。

政府也獲准對陷入困境的企業挹注補助貸款或對目前恐無法償還的貸款提供擔保。

歐盟表示，能源使用大戶企業也可以在能源費用支付方面獲得協助，目前上限為200萬歐元。 倘若業務出現營業虧損，政府將可以大幅擴大能源補助，工業企業可以申請高達5000萬歐元的紓困方案。

歐盟執委會表示，這些緊急措施將持續至2022年12月31日，並將在期限前對於是否延期進行評估。

© 2022 AFP