俄兵力集結烏克蘭東南部 美國防部要求給個交代

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（法新社華盛頓6日電） 俄羅斯持續在烏克蘭東南部邊界與克里米亞（Crimea）集結軍隊，美國國防部今天要求俄國說明意圖。

美國國防部發言人柯比（John Kirby ）表示，俄羅斯尚未宣告是否和之前一樣在進行演習，這顯得俄羅斯意圖隱晦不明，同時引燃該區緊張情勢。

柯比在簡報會告訴記者：「我們呼籲俄國政府說清楚他們沿境部署大陣仗兵力的意圖。」

他說：「重要的是…必須降低邊境沿線的緊張情勢。」

柯比並說，各方都必須遵守2014-2015年針對烏克蘭危機所簽署的明斯克（Minsk）協議，「好讓緊張情勢降溫」。

柯比不會透露美國對俄國軍力部署的細節了解多少。社群媒體多支影片顯示，大量俄國軍用車輛與裝甲車正開往或運入該地區，但未獲證實。

柯比表示，美國最大隱憂是俄國在烏克蘭東南部邊界與克里米亞增加軍力。克里米亞曾為烏克蘭領土，2014年遭俄國兼並。

他說：「我們持續看到俄羅斯部隊沿烏克蘭邊界部署，特別是在克里米亞，因此有更多兵力往東南部集結，我們非常嚴密地監控情勢。」

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）昨天才表示，華府非常擔心俄羅斯「對烏克蘭東部的攻勢升高」。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）

© 2021 AFP