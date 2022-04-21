俄再向馬立波下通牒 烏守軍拒降籲讓平民撤離

（法新社烏克蘭札波羅熱20日電） 烏克蘭南部港市馬立波最後一批守軍，今天拒絕俄國所下又一最後通牒，但呼籲「文明世界」提供安全擔保，讓平民安全離開。

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法新社報導，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後不久便包圍馬立波（Mariupol），並大規模炮擊摧毀這個港市的大片地區，城內45萬居民大多已逃離，馬立波也成為烏克蘭堅決抗敵的象徵。

莫斯科今天再對馬立波剩餘的守軍下達投降最後通牒。按馬立波市長顧問說法，俄國最新的最後通牒也已過期限，守軍仍繼續在龐大的亞速鋼鐵廠（Azovstal）堅守，據稱裡面還有多達平民2000人；法新社表示無法查證相關數字真實性。

守軍描述被圍亞速鋼鐵廠內的「駭人情況」，稱受困平民多為婦孺，沒有飲水、食物和新鮮空氣。鋼鐵廠一名烏軍指揮官今天絕望求援，並指控俄羅斯沒履行允許平民安全離開馬立波的承諾。

極右翼亞速營（Azov Regiment）副指揮官帕拉瑪（Sviatoslav Palamar）在聲明中說：「我想呼籲所有文明世界加入提供安全擔保的行列。」還說鋼鐵廠內的平民「因不斷的炮擊感到害怕」。

「我們懇求能讓我們為陣亡者收屍，讓平民能鎮靜地出亞速鋼鐵廠。」（譯者：林沂鋒、陳亦偉）

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