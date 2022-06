俄加強打壓異議 又一在地非政府組織關門

(法新社莫斯科12日電) 非政府組織「俄羅斯防止酷刑委員會」負責人巴比內茨今天表示,在被當局貼上「外國代理人」標籤後,他已將組織解散;他並稱此標籤是種「侮辱」。

廣告 繼續瀏覽後續

巴比內茨(Sergei Babinets)在通訊軟體Telegram表示:「我們不願在被貼上外國代理人標籤之後還繼續工作,我們認為此稱號是一種侮辱與詆毀。」他並說防止酷刑委員會的成員在11日作成解散決議。

他表示:「雖然我們的任務明顯重要,但當局多年來意圖將我們組織描繪為一個有害的外國機構。」

「當局傳遞出一種訊息,那就是酷刑正在(或已經)成為政府政策的一環。」

非政府組織「俄羅斯防止酷刑委員會」(Russian Committee for the Prevention of Torture)於2000年成立,主要是從事各項活動,以迫使俄國當局對安全部隊施虐作為進行調查,並採取行動制止。此一組織工作範圍也包括在車臣共和國的情況。

「外國代理人」(foreign agent)標籤令人聯想到蘇聯時代「人民的敵人」一詞,被高度用來對付組織、政敵和記者,指控他們接受外國資金來從事政治活動。

外國代理人須服從無數種約束、遵守繁瑣程序,否則就得面臨重罰;他們須在所有出版物上註明自己是外國代理人。

目前在俄羅斯,許多重要聲音都被無情鎮壓,在俄國2月揮軍入侵烏克蘭以後尤其是如此,已有很多非政府組織被禁。

4月間,俄羅斯當局已勒令國際特赦組織(Amnesty International)與人權觀察(Human Rights Watch)關閉辦公室。

© 2022 AFP