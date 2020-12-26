俄反對派領袖納瓦尼盟友遭刑事調查 被控非法入侵

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（法新社莫斯科25日電） 俄羅斯克里姆林宮視反對派領袖納瓦尼（Alexey Navalny）為眼中釘，當局今天針對他的一名盟友啟動刑事調查，此人曾試圖蹲點在一名男子家門口；納瓦尼聲稱，這名男子曾參與毒害他。

調查員指控納瓦尼的女性盟友索波爾（Lyubov Sobol）按響一名據稱是俄羅斯聯邦安全局（FSB）探員的門鈴，以「行使暴力或揚言施暴」的方式非法入侵。

這項控訴若成立，當事人面臨最重兩年有期徒刑。

索波爾原本是以證人身分被帶走詢問，但今天稍晚，納瓦尼另一名盟友日丹諾夫（Ivan Zhdanov）說，索波爾已轉為嫌疑人。

日丹諾夫推文表示，「索波爾現已正式成了這起刑事案件的嫌疑人，她的身分改變了」，且她已被警方帶走，拘留48小時。

索波爾的律師伏羅寧（Vladimir Voronin）向法新社證實日丹諾夫所言屬實，但未提供更多細節。

俄羅斯的調查委員會今天透過聲明表示，索波爾和其他數人穿着消費者監督組織的制服，數度試圖進入莫斯科東部「一名年長女性的公寓」。這個調查委員會專門追究重大刑事犯罪。

聲明提到，索波爾欺騙一名快遞員讓她進入公寓大樓，然後當這名女性屋主開門時，索波爾強行進屋。

當地時間今早7時過後，33歲的索波爾在自家上傳影片到推特，從影片中可以聽到，索波爾7歲的女兒在哭，有人猛敲前門、要求開門。接着索波爾就失去聯繫。

納瓦尼的盟友另外釋出一段監視器畫面，顯示一群身穿黑色制服的蒙面男子在索波爾位於莫斯科的住宅大樓內，其中一人還拿着鐵撬。

索波爾的盟友說，調查員沒收了索波爾的電子設備和她女兒的手機。

納瓦尼本月21日曾說，他誘騙據稱是俄羅斯聯邦安全局的化學武器專家庫瑞亞哲夫（Konstantin Kudryavtsev），套出國內情報機關今年夏天試圖在納瓦尼內褲中放毒、要置他於死。

那天稍晚，索波爾前往據信是庫瑞亞哲夫在莫斯科的住處，她當場被警察拘留，接受數小時審問。

索波爾的律師說，當局今天啟動刑事調查，是因為庫瑞亞哲夫的岳母報案。

© 2020 AFP