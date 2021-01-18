俄反對派領袖返國被捕 西方呼籲莫斯科當局放人

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（法新社莫斯科18日電） 俄羅斯反對派領袖納瓦尼昨天返國在機場被捕，目前被羈押在莫斯科郊外一處警察局拘留所內，西方國家紛紛呼籲莫斯科當局立即釋放納瓦尼。

納瓦尼（Alexei Navalny）是俄國總統蒲亭的頭號批評者，他自德國搭機返莫斯科，在謝瑞米提耶佛機場（Sheremetyevo Airport）被帶走，正在等待會見律師。納瓦尼去年遭下毒險送命，在送往德國治療後，撿回一條命。

納瓦尼的親密盟友伏科夫（Leonid Volkov）今天清晨表示，納瓦尼被拘禁在莫斯科近郊的希姆基（Khimki），他辯護團隊的一名成員上午可以見他。

伏科夫推文說：「他們允許一名律師進去。」

不過，納瓦尼的反貪腐基金會今天在推特發文表示：「…他遭非法拘留，被禁止和律師會面。」

美國、歐洲聯盟、歐盟多國、加拿大，以及美國總統當選人拜登（Joe Biden）的資深幕僚都敦促俄國當局釋放納瓦尼，部分歐盟國家甚至要求對莫斯科實施新制裁。

歐盟執委會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen ）說：「俄羅斯當局必須即刻釋放他，並確保他的安全。」

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，納瓦尼被捕「令人無法接受」 ，法國外交部也說，他被捕引發「強烈關切」。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）今天表示，俄國逮捕納瓦尼「完全難以理解」。

德國、英國、法國、義大利都呼籲莫斯科當局放人。

國際特赦組織（Amnesty International）也加入呼籲釋放納瓦尼的行列，他們表示，納瓦尼已成為良心犯。

俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）反擊西方國家要他們「尊重國際法」，「管好自己國家的事」。

© 2021 AFP