俄國入侵第10天 歐美各國民眾上街聲援烏克蘭

（法新社巴黎5日電） 俄羅斯入侵烏克蘭第10天，從法國巴黎到美國紐約，今天有成千上萬的民眾走上街頭聲援烏克蘭，要求終結俄羅斯的入侵行動。

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俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日入侵烏克蘭，全球民眾大感震驚。俄國如今升高轟炸力道，戰事似進入新的階段。

在法國，內政部估計，今天全國約有4萬1600名民眾在各地約119個城鎮的示威遊行中怒吼，巴黎（Paris）一地就有1萬6000人上街。

在瑞士，蘇黎世（Zurich）抗議活動據信吸引4萬人參與，據信是要求俄國撤軍的最大規的集會之一。

在英國，倫敦（London）同樣有數以百計的人走上街頭，人群中有不少烏克蘭人，他們的家人都被迫逃離家園、躲避俄羅斯的轟炸。

在義大利，各大工會和組織組成大型「和平隊伍」羅馬（Rome）市中心展開抗議，除了嗆聲蒲亭，也反對北大西洋公約組織（NATO）。

和平主義者在象徵和平的若大彩虹旗前導下高呼：「不要基地、不要士兵，義大利退出北約。」

而在大西洋彼端的美國紐約（New York），數千人聚集在時報廣場（Times Square），手持烏克蘭國花向日葵和標語，標語上寫着「停止俄羅斯恐怖主義」。

© 2022 AFP