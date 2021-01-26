俄國反對派指控坐擁皇宮級豪宅 蒲亭：不是我的

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（法新社莫斯科25日電） 俄羅斯反對派領袖納瓦尼指控總統蒲亭在黑海擁有一棟價值13億5000萬美元的「皇宮級」豪宅，但蒲亭今天予以駁斥。同時，反對派呼籲支持者發動新一波全國性示威抗議。

俄國各地法院開始對上周末在全國各地反對派集會中被捕的示威人士判處較短刑期，同時俄國外交部也指控美國外交官慫恿俄國民眾參與抗議活動。

納瓦尼（Alexei Navalny）是批評蒲亭（Vladimir Putin）政府的最着名俄國反對派人士，如今可能面臨3 年以上徒刑，他的助理呼籲支持者1月31日再度走上街頭。

44歲的納瓦尼去年8月遭神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）毒害，之後到德國接受治療並已康復，1月17日從德國搭機返回莫斯科，旋即遭到警方拘捕。

上個周末，他呼籲全國數十座城市的支持者發起示威，並公布針對一座富麗堂皇的濱海豪宅所做的2小時調查影片。

這次的示威集會遭逮捕人數創下新高，但蒲亭今天否認自己跟納瓦尼影片中的房產有任何關係。這支影片目前瀏覽數已達8600萬次。

蒲亭與俄國學生進行視訊通話時表示：「（影片）公布的沒有一個是我自己或至親的財產，從來都不是。」

納瓦尼公布的報告，聲稱這棟豪宅價值13億5000萬美元（約新台幣370億元），內部設施應有盡有，包括一座地下滑冰場和賭場。這也是他發動反貪腐調查迄今，最受矚目的一份報告。（譯者：李佩珊/核稿：陳彥鈞）

© 2021 AFP