俄國家院議長批反對侵烏者叛國 提議剝奪公民身分

（法新社莫斯科11日電） 俄羅斯國會下議院「國家院」議長沃洛金今天提議，反對莫斯科攻擊烏克蘭的「叛徒們」應被剝奪俄國公民權，並舉在電視上高舉反戰標語牌的新聞工作者奧斯雅尼可娃為例。

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國家院（Duma）議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）在自己的Telegram頻道對追蹤者說：「我國公民絕大多數支持在烏克蘭的特殊軍事行動，他們理解為了我國安全和我們的國家，這場行動有其必要。但也有人做出怯懦、背叛的行徑。」

「不幸的是，面對這類『俄羅斯聯邦公民』，還沒有撤銷其公民身分、防止他們入境我國的程序。而那樣子做或許會很好。你們怎麼看？」

為了闡述自己的觀點，沃洛金舉奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）為例。她3月中旬曾在直播電視節目上高舉「停止戰爭」的標語牌，因而聲名大噪。

奧斯雅尼可娃已離開在俄國公共電視台第一頻道（Channel One）的職位，成為德國「世界報」（Die Welt）在烏克蘭和俄羅斯的通訊記者。

沃洛金稱：「如今她將為北大西洋公約組織（NATO）成員國服務，合理化送武器給烏克蘭新納粹、派外國傭兵去對抗我國軍人的作法，還會為制裁俄國辯護。」

若無俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）同意，剝奪公民權這類激進措施不太可能生效。

但沃洛金的聲明凸顯了莫斯科2月24日對烏克蘭發起軍事攻擊後，俄國境內氛圍對於反戰聲音愈來愈不友善。

近幾周克里姆林宮加強打壓異議，逮捕數以千計的抗議民眾，並封鎖獨立媒體和社群網路。反對軍事行動的人不斷被妖魔化，批評者的家門還被塗上恫嚇字眼。

© 2022 AFP