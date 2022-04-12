俄國持續弭平反對聲浪 一主要異議人士遭逮

（法新社莫斯科11日電） 俄羅斯異議人士卡拉姆紮長期反對克里姆林宮（Kremlin）和俄羅斯侵略烏克蘭，他的律師表示，卡拉姆紮今天在住家附近被捕。

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卡拉姆紮（Vladimir Kara-Murza）的律師普羅科洛夫（Vadim Prokhorov）告訴國際傳真社（Interfax News Agency）：「我不到10分鐘前才得知他被逮捕的消息，而我將是下一個。」

目前並不清楚卡拉姆紮被捕的原因，有關當局也未立即對此做出評論，但卡拉姆紮一直以來不斷批評俄羅斯在烏克蘭的軍事干預。

俄羅斯當局最近大幅收緊對異議人士的控制，嚴懲任何批評軍事介入行動者。

一旦發布被俄羅斯政府認定為假消息的軍事相關內容，就可能面臨長達15年的牢獄之災。

俄羅斯全力鎮壓異議分子，數以千計抗議人士遭到逮捕，非政府組織、獨立媒體和一些社群網路也被迫關閉。

40歲的卡拉姆紮曾是記者，他與2015年在克里姆林宮附近被暗殺的反對派領袖涅姆佐夫（Boris Nemtsov）以及前寡頭霍多科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）關係密切。霍多科夫斯基曾是俄羅斯首富、石油和金融寡頭，後來成為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）最激烈的反對者和批評者之一。

卡拉姆紮聲稱，自己曾因在政治上的作為被下毒兩次，時間點分別落在2015年和2017年。

許多反對派分子選擇流亡海外，尤其在去年俄國反對派領導人物納瓦尼（Alexei Navalny）遭囚後更是如此，儘管遭遇上述情事，卡拉姆紮仍繼續住在俄羅斯。

© 2022 AFP