俄國提案廢波士尼亞特使一職 聯合國安理會否決

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（法新社紐約22日綜合外電報導）聯合國安理會今天以2票支持、13票棄權，否決了俄羅斯提議廢除波士尼亞最高代表及辦公室決議案。俄羅斯認為該辦公室對境內塞裔族群有偏見，提案僅獲俄國和其盟友中國支持。

聯合國安理會（UN Security Council）今天投票否決了俄羅斯提案要在明年7月前廢除波士尼亞（Bosnia）國際最高代表職務以及辦公室的決議案。

俄羅斯提案的目的是為了剝奪國際特使監督1995年波士尼亞和平協定執行狀況的若干權力。

這項獲中國支持的俄羅斯決議案，需安理會15票中的9票支持才能通過，但卻只獲得俄羅斯自己和中國的2 票，安理會其他13個成員國都選擇棄權。

即使決議案獲得所需票數，仍可能會被除俄、中以外的美國、英國、法國等其他安理會常任理事國之一，動用否決權否決。

否決結果並不令人意外。投票前，西方國家外交官就指控莫斯科試圖削弱最高代表辦公室以及即將於8月1 日接任職務的德國政治人物施密特（Christian Schmidt）。

施密特於5月獲得根據1995年岱頓（Dayton）協定設立的和平執行委員會所指派，該委員會由55個國家組成。俄羅斯表示，它並未同意這項任命決定。

俄羅斯向來希望廢除該職務，並指控該辦公室對俄羅斯的盟友，也就是波士尼亞塞爾維亞族群有偏見。

俄羅斯6月底就表示，「斷然拒絕」任命德國前農業部長施密特接任此職。

決議案今日遭否決後，俄羅斯和中國仍主張，施密特將不會接任職務，此職位將會維持「空缺」，因為他沒有獲得安理會同意。對此，許多其他安理會成員國不同意此說法。

設立最高代表辦公室是終結波士尼亞1992到1995年戰爭的岱頓和平協定一環，用於監督波士尼亞重建，撕裂國家的波士尼亞族裔衝突導致10萬人喪生。

有俄羅斯撐腰的波士尼亞塞爾維亞民族主義自治區，長期要求關閉聯合國最高代表辦公室。

© 2021 AFP