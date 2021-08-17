俄國樂見塔利班提出保證 盼進行政治對話

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（法新社莫斯科17日電） 俄羅斯官員今天表示，塔利班（Taliban）完成軍事接管阿富汗後作出的初步保證是「正面跡象」，俄國支持阿富汗進行「廣納所有人」的政治對話，。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示：「我認為塔利班在（阿富汗首都）喀布爾（Kabul）的宣言是一種正面跡象，且實際展現出他們準備好尊重他人意見。」

「尤其他們還說，已經準備好討論組成一個不只有他們的政府，其他阿富汗代表也能參與。」

拉夫羅夫還說，莫斯科政府希望喀布爾新政府的籌備過程廣納各方人士，「我們支持阿富汗展開有包容性的全國對話，讓所有政治、民族和宗教團體參與」。但他也指出，俄國不急於承認阿富汗的新政府。

俄國昨天說，會根據阿富汗新當局負起治理責任的程度，來決定是否承認塔利班新政府。俄國駐阿富汗大使澤諾夫（Dmitry Zhirnov）今天與塔利班會面，據他表示，塔利班已建立起公共秩序。

克里姆林宮近年已曾接觸塔利班，並數度在莫斯科接待塔利班代表，最近一次是在上個月。莫斯科當局現正密切關注，阿富汗動蕩局勢會不會波及鄰近有俄國軍事基地的中亞前蘇聯國家。

© 2021 AFP