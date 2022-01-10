俄國派兵助哈薩克平亂 蒲亭強調非長久駐守

（法新社哈薩克阿拉木圖10日電） 俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，莫斯科領頭前往哈薩克協助平亂的部隊，只會在哈薩克待上一段「有限的」時間。

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蒲亭在前蘇聯共和國領導人會議上表示，俄羅斯領導的「集體安全公約組織」（Collective Security Treaty Organisation，CSTO）維和部隊派兵至哈薩克，「我想要強調這點…只是一段有限的時間」。

人口約1900萬的哈薩克富藏能源，過去一周陷入暴動，造成數十人死亡。

一周前燃料價格上漲在西部省區引發騷亂後，很快就擴及大型城市，經濟中心阿拉木圖爆發暴動，警方以實彈射擊。

蒲亭表示，CSTO在哈薩克總統的要求下派兵協助，因為這個國家正面臨「國際恐怖主義的侵略」。

哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）在會議上表示，CSTO已經派遣2030名士兵，支援250件硬體設備。

他表示，哈薩克爆發史上最大動亂，是有人試圖發動政變，並堅稱他的維安部隊絕對不會朝和平示威者開槍。

他說：「武裝的好戰分子等在一旁，伺機加入抗爭者。目的很明顯：顛覆憲法秩序、破壞政府機構，然後奪權。這是一場未遂的政變。」

蒲亭在會議上強調，派遣軍隊至哈薩克也傳達一項訊息，那就是前蘇聯國家的領導人不會允許國家爆發「革命」。

他說：「CSTO採取的行動清楚表明，我們不會讓任何人在家裡搗亂，演出所謂顏色革命的戲碼。」

© 2022 AFP