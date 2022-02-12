俄國花滑選手涉禁藥 燒出「冰雪女王」教練爭議

（法新社莫斯科12日電） 15歲的俄羅斯花式滑冰選手瓦莉娃在北京冬季奧運被捲入禁藥爭議，她身邊的教練團隊面臨嚴格檢視，尤其是訓練出多名金牌選手的「冰雪女王」圖貝瑞茲（Eteri Tutberidze）。

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國際檢測機構（International Testing Agency）昨天表示，瓦莉娃（Kamila Valieva）去年12月25日在俄羅斯全國錦標賽採集的藥檢樣本，於本月8日驗出陽性反應。

俄羅斯反禁藥組織（RUSADA）的反禁藥懲戒委員會一度對瓦莉娃做出暫時禁賽懲處，但在瓦莉娃提出異議後，又於9日解除暫時禁賽令，讓她得以繼續參加北京冬奧賽事。

此事被披露後，俄羅斯的推特（Twitter）開始充斥「圖貝瑞茲可恥」（#ShameOnTutberidze）的標籤。

俄羅斯反禁藥組織表示，已針對瓦莉娃身邊的工作人員展開調查。

俄羅斯反禁藥組織並未點名47歲的圖貝瑞茲，也沒有跡象顯示她有任何過失，但這件事讓大眾再度關注她惡名遠揚的嚴苛訓練方式。圖貝瑞茲為了北京冬奧，培訓了一整隊肩負奪金任務的年輕滑冰選手。

瓦莉娃與17歲的隊友特魯索娃（Alexandra Trusova）、謝爾巴科娃（Anna Shcherbakova）同在圖貝瑞茲麾下受訓，她們原本希望能一起在北京冬奧女單滑冰項目稱霸。

圖貝瑞茲去年12月底接受俄羅斯「第一頻道」（Channel One）電視台訪問時說：「如果（金銀銅）3面獎牌全都納入我們囊中就太棒了。」

圖貝瑞茲為人態度冰冷，執教風格不苟言笑，俄羅斯人稱「冰雪女王」。她在2014年索契冬奧備受矚目，當時她所指導的15歲花滑新星利普尼茨卡雅（Yulia Lipnitskaya）以長曲「辛德勒的名單」（Schindler's List）技驚四座，並協助俄羅斯抱回團體賽金牌。

圖貝瑞茲後來就成了全球花滑界最炙手可熱的教練之一。她輪廓分明，有着金色長捲髮和深邃的棕眼，是俄羅斯家喻戶曉的名人。在這個國家，稱霸運動項目很容易帶來民族自豪感。

圖貝瑞茲聲名鵲起，但在數名學員突然離隊之後，漸漸傳出有關她執教方式的爭議。

圖貝瑞茲去年12月告訴「第一頻道」：「我傾向對我手下的運動員直言不諱，因為他們從其他人那裡只會聽到褒獎。」

圖貝瑞茲生於莫斯科的5口之家，她原想成為花滑女單選手，但因傷被迫轉戰冰舞項目。她於1990年代初期赴美，卻沒能從事冰舞相關工作，過了一陣子拮據的生活，後來終於受聘擔任滑冰教練，卻開始想家。

她返回莫斯科後，找工作仍然不順利，一度在冰上馬戲團訓練業餘人士，要到2008年才開始在莫斯科一座滑冰場擔任教練至今，俄羅斯一頁滑冰史也就此展開。

利普尼茨卡雅在索契奧運一戰成名後，圖貝瑞茲麾下的梅德韋德娃（Evgenia Medvedeva）於2016年、2017年橫掃歐洲及世界錦標賽冠軍。

2018年平昌冬奧，圖貝瑞茲訓練出來的薩奇托娃（Alina Zagitova）和梅德韋德娃又在女單項目分別奪下金銀牌。

不過，圖貝瑞茲的成功也伴隨着一些幕後醜聞，數名運動員相繼離她而去。利普尼茨卡雅於2015年離隊，之後決定退役；梅德韋德娃於2018年宣布移居加拿大多倫多，師從加籍教練奧瑟（Brian Orser）。

梅德韋德娃去年8月在影音頻道YouTube訪問中說，圖貝瑞茲的培訓方法「有效，但隨着年紀增長，一年比一年更難以忍受」。梅德韋德娃還透露，她即使奪牌也從未被稱讚，甚至曾遭「殘忍對待」。

2020年，特魯索娃及前途大有可為的柯斯托納亞（Alena Kostornaia）宣布離開圖貝瑞茲，轉到普魯申科（Evgeni Plushenko）旗下。普魯申科曾有俄羅斯「冰上王子」美名，擁有4面冬奧獎牌，包括一面花滑男單金牌。

圖貝瑞茲當時在Instagram寫道：「我們的訓練制度會有任何改變嗎？不會。我們做的每一件事都正確無誤。」

俄羅斯最知名的滑冰教練或許是塔拉索娃（Tatiana Tarasova），她說，揣測圖貝瑞茲和普魯申科之間彼此較勁是很荒謬的事，她認為圖貝瑞茲是很傑出的教練，而普魯申科在執教方面還是「初學者」。

已退役的俄羅斯冰舞選手伯布蘿娃（Ekaterina Bobrova）說，圖貝瑞茲「會羞辱人，但在她自己看來，她是出於善意才這麼做」。

而一度離開圖貝瑞茲的特魯索娃、柯斯托納亞和梅德韋德娃，後來也都重回她的懷抱。

© 2022 AFP