俄國遭歐盟禁運石油拚止血 天然氣出口量也下滑

（法新社莫斯科1日電） 俄羅斯政府今天表示正在採取行動，以減少歐洲聯盟（EU）禁運俄國石油帶來的損害，而在總統蒲亭派兵入侵烏克蘭後，俄國另一重要能源項目天然氣的出口量也下滑。

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歐盟在30日的峰會通過第6輪對俄制裁，同意禁運俄國石油，目標是在年底前禁止進口約9成的俄國石油，但在匈牙利堅持下，透過管線輸送的石油得以豁免。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「制裁將對歐洲、我國和全球能源市場帶來負面效應。」

培斯科夫還說俄國正在「重新調整」，以為無法賣給歐洲的石油找到替代買家，「這些堅決且系統性的行動，將使我們把負面後果減至最小」。

蒲亭（Vladimir Putin）2月24日派兵入侵烏克蘭後，俄國承受一系列鎖定經濟和金融機構的制裁。

根據國際能源總署（IEA），2021年歐洲逾1/4的進口石油來自俄羅斯；同年俄國出口的所有原油和石油產品，歐盟就佔了將近一半。

另一方面，俄國能源巨擘「俄羅斯天然氣工業公司」（Gazprom）今天表示，在失去數個歐洲客戶後，1至5月出口至非前蘇聯國家的天然氣量為610億立方公尺，較去年同期減少27.6%。

俄羅斯天然氣工業公司同時表示，透過「西伯利亞力量」（Power of Siberia）管線輸送到中國的天然氣量增加，但未提供相關數據。

莫斯科當局要求歐盟成員國等「不友善國家」用盧布支付天然氣費，這項新要求被認為是要迴避西方對俄國央行的金融制裁。

目前為止，波蘭、保加利亞、芬蘭、荷蘭的天然氣供應都因拒絕以盧布付款而中斷。丹麥公司沃旭能源（Orsted）也說拒用盧布付款，俄羅斯天然氣工業出口公司（Gazprom Export）今天將停止供氣給丹麥。

© 2022 AFP