俄國食品零售龍頭推出臉部辨識支付系統

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（法新社莫斯科10日電） 俄羅斯食品零售龍頭X5集團10日宣布推出臉部辨識支付系統，但這項科技最近擴大應用，引發隱私安全疑慮。

擁有Pyaterochka便利商店和Perekrestok連鎖超市的X5集團，為了推出臉部辨識支付系統，與Visa支付系統和俄國國營銀行聯邦儲蓄銀行（Sberbank）攜手合作。

X5創新總監梅尼克（Ivan Melnik）告訴法新社，已在52家Perekrestok超市推出此服務，3月底前將會擴大到共150家超市。4月底前，也將在30家Pyaterochka便利商店推出此服務。

他說，今年底前，全俄國將有約3000家商店使用臉部辨識支付系統。

莫斯科一家超市設有臉部辨識支付系統，2日似乎贏得年輕顧客的支持。

28歲的銀行行員葉皮凡諾夫（Andrei Epifanov）說：「這太棒了，因為21世紀是科技時代。」但他也說，他認為這項新科技可能不會獲得年長者信任。

聯邦儲蓄銀行最近允許民眾設定臉部辨識，用銀行帳戶來付款後，只限聯邦儲蓄銀行的客戶在自助結帳櫃檯使用臉部辨識支付系統。

© 2021 AFP