俄國：已把北約停止東保證擴提案交給美方

（法新社莫斯科15日電） 俄羅斯今天表示，已把北大西洋公約組織（NATO）停止擴張的法律安全保證提案交給美方高階外交官。俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）曾說，他希望立刻展開相關談判。

廣告 繼續瀏覽後續

俄國政府表示，副外交部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）今天與美國國務院歐洲與歐亞事務助理國務卿唐弗瑞德（Karen Donfried）會談，兩人討論了俄國堅持白紙黑字寫下北約會停止東擴。

俄國外交部透過聲明表示：「鑒於美國與北約一直企圖改變歐洲軍事和政治形勢使其受益，（雙方）詳細討論了這項安全保證議題。」

蒲亭的外交政策顧問鄂夏柯夫（Yury Ushakov）今天稍晚告訴記者，俄國官員在會上把莫斯科的一套提案交給唐弗瑞德。鄂夏柯夫未提供進一步細節。

蒲亭與美國總統拜登（Joe Biden）上周進行兩個鐘頭的會談，當時蒲亭就要求西方以書面方式，保證烏克蘭不會變成北約的跳板。

在那場備受矚目的會談後，俄國外交部公布一系列要求，施壓北約正式廢止2008年向喬治亞和烏克蘭敞開大門的決定，還有其他條件。

鄂夏柯夫今天對記者發言前，蒲亭與中國國家主席習近平進行視訊會議。鄂夏柯夫說，習近平告訴蒲亭，他「完全支持我方倡議」。

© 2021 AFP