俄國：擔心烏東出現全面戰爭

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（法新社莫斯科9日電） 克里姆林宮（Kremlin）今天表示，擔心烏克蘭東部再度爆發全面戰爭，可能會採取措施保護當地俄羅斯公民，與此同時俄國軍隊在兩國邊境集結。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）發表的聲明，反映克里姆林宮阻止烏克蘭決心使用武力奪回分離主義分子控制的烏東地區。

俄國稱烏克蘭武裝部隊正在準備攻擊東部地區，這個說法遭烏克蘭軍方領導人否認。

2014年俄國兼並烏克蘭的克里米亞半島後，烏克蘭部隊和俄國支持的分離主義分子在烏東交戰至今，已造成1萬4000多人死亡，透過政治手段解決烏東衝突的談判也中止。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在視察東部前線後於今天指出，今年至今當地有26名烏克蘭士兵死亡。澤倫斯基表示，經常傳出違反去年7月停火協議的狀況，這意味「我們再度面臨建立停火協議的需要」。

烏東頓內茨克（Donetsk）分離主義分子當局表示，今年有20名軍人和2名平民遭殺害。

西方國家和烏克蘭官員近幾周陸續對烏克蘭重要的工業地區，屢屢發生違反停火協議的狀況感到擔憂。他們也對俄國在邊境集結軍隊表示擔心。

© 2021 AFP